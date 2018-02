Après avoir intégré Frianbiz (développement, mobile), Guiz (communication digitale) et lancé P4H (startup studio solidaire), Futurs.io (conseil en innovation) et Sens (think tank sur l’impact de la révolution numérique), Maltem vient d’annoncer l’acquisition, pour un montant qui n’est pas dévoilé, d’Omnilog.

Forte de 170 ingénieurs, Omnilog est spécialisée dans la réalisation de solutions digitales sur mesure pour les secteurs des médias et du sport. Présente à Paris et Bordeaux, l’ESN accompagne ses clients dans leurs enjeux métiers (cœur du SI, e-commerce, TV connectée…) et dans leur transformation (blockchain, Big Data, mobilité, DevOps). Ces champs d’expertise sont complémentaires de ceux de Maltem, qui intervient auprès des grands acteurs de la banque, de l’assurance et de l’énergie pour leur transformation organisationnelle et digitale.

« Nous sommes très fiers de lancer une nouvelle phase de développement de notre écosystème que nous souhaitons visionnaire et adapté aux enjeux du XXIe siècle. Fort de leurs expertises de pointe et de leur culture d’entreprise orientée vers l’entraide, le bien-être et la satisfaction client, les équipes d’Omnilog vont être un atout essentiel pour bâtir un groupe capable d’inventer, de construire et de partager le futur avec ses clients, ses collaborateurs et la société civile. Conscients de leur impact sociétal et de leur capacité d’actions, nos 1000 collaborateurs vont œuvrer ensemble et militer pour un avenir digital positif », explique dans un communiqué le directeur général du groupe de conseil, Pascal Mennesson.

Maltem ambitionne par ailleurs de s’imposer comme « un pôle français d’excellence à l’implantation internationale ». Déjà présent en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, à Madagascar, à Singapour, à Hong Kong et en Malaisie, il prévoit d’ouvrir cette année 4 nouveaux bureaux à New York, Montréal, Hô Chi Minh (Vietnam) et Sydney.

En 2016, le groupe enregistrait un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, un chiffre porté à 90 millions d’euros en 2017, soit une croissance de 28%. De son côté, Omnilog a généré l’année dernière un chiffre d’affaires de 16,8 millions d’euros, en progression de 12%.