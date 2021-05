Selon les comptes qu’il vient de déposer au Registre du Commerce du Luxembourg et révélés par le Guardian, Amazon a réalisé un chiffre d’affaires record en Europe en 2020 mais a été totalement exempt d’impôt sur les sociétés. Amazon EU – qui gère ses ventes pour le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et la Suède – a en effet déclaré un chiffre d’affaires de 44 milliards d’euros, en croissance de 37,5% par rapport à l’exercice précédent, mais a enregistré une perte de 1,2 milliard d’euros. L’impôt sur les sociétés étant basé sur les bénéfices et non sur les revenus, l’entreprise de Jeff Bezos n’a donc eu à payer aucun impôt. Mieux avec 2,7 milliards d’euros de pertes reportables cumulées et un crédit d’impôt s’élevant à 56 millions d’euros, Amazon ne risque pas de payer d’impôt en Europe de sitôt.

Pourtant, Amazon n’a jamais été aussi profitable à l’échelle globale puisqu’il vient de publier un bénéfice record de 8,1 milliards de dollars pour un chiffre d’affaire 109 milliards de dollars sur le dernier trimestre écoulé. Sollicité par le Guardian, Amazon a déclaré qu’il payait « toutes les taxes requises dans chaque pays où il opère » et a justifié qu’il ne payait pas d’impôt en Europe par le fait que « ses bénéfices sont restés faibles compte-tenu de [ses] investissements lourds et du fait que le commerce de détail est une entreprise hautement compétitive et à faible marge ». Amazon a ainsi indiqué avoir investi « bien plus de 78 milliards d’euros en Europe depuis 2010 ».