La start-up marseillaise Mailinblack est la seule entreprise en cybersécurité à figurer dans le classement Best Workplaces France 2022. Sur 338 entreprises ayant candidaté au label, 93 sont entrées dans le palmarès. Parmi les 30 lauréates de la catégorie des entreprises de 50 à 250 collaborateur·rice·s, Mailinblack se trouve en 21ème position.

« Ce label traduit notre accompagnement des équipes au quotidien pour leur permettre de grandir et de travailler dans de belles conditions. Le processus de candidature (…) nous a permis de mettre en lumière nos bonnes pratiques pour persévérer dans ce sens et ce que nous devons améliorer pour les mois et années à venir », expose Catherine Vaudaine, la directrice des ressources humaines de Mailinblack.

Forte de 70 collaborateur·rice·s basé·e·s à Marseille, Mailinblack a obtenu la certification Great Place To Work® en novembre 2021, et ce malgré une crise sanitaire qui a considérablement réduit les interactions professionnelles.

« Entrer au palmarès dès sa première participation est une performance notable. Cette organisation se démarque par une stratégie claire et partagée, notamment via la responsabilisation de ses collaborateurs et leur implication régulière dans les prises de décisions », commente Julien Roubaud de Great Place To Work®.

Mailinblack revendique aujourd’hui 1 million d’utilisateur·rice·s et 14.000 client·e·s dans le secteur public et privé.