La filiale Maarch du groupe Xelians, éditeur de logiciels libres et open source spécialisé dans la gestion documentaire, rachète Document Image Solutions (DIS).

Créée en 1998 à Bidart dans les Pyrénées-Atlantiques par l’ingénieur Alain du Boisdulier, la société DIS est spécialisée dans le traitement d’image et l’extraction automatisées de données. Elle a notamment développé le robot SDP Mercure.

« Depuis plusieurs années déjà, les solutions technologiques de DIS – reconnaissance optique de caractère (OCR), compression avancée de fichiers, lecture automatique de documents (LAD), typage automatique (RAD) – enrichissent nos performances. Cette acquisition nous permet d’internaliser des compétences clés de traitement automatisé des données dans les documents », déclare la société Maarch dans un communiqué. « Cette intégration augure d’innovations aussi significatives que la suggestion du typage et du routage automatique des documents ou la lecture automatique de leur contenu ».

La société précise que les produits de DIS ont progressivement évolué « pour mieux adhérer à l’architecture technique et à la philosophie de Maarch, notamment à travers leur portage sur des environnements Linux, l’utilisation accrue de composants open source, ou la création d’interfaces web services ».

L’annonce confirme que les équipes de DIS sont immédiatement opérationnelles sur les environnements Maarch et viennent renforcer les effectifs du pôle R&D ainsi que pour des missions d’expertise, de conseil et d’intégration.

Pour mémoire, les solutions de Maarch sont particulièrement utilisées au sein des GED du secteur public français. La filiale de Xelians annonce bénéficier d’une croissance organique moyenne de 30% par an depuis plusieurs années. Quant au groupe Xelians, il revendique 800 collaborateur·rice·s et plus de 11.000 client·e·s de ses logiciels de gestion des flux documentaires, physiques et électroniques.