Google vient d’annoncer via son blog sa volonté d’acquérir pour 50 millions de dollars la plateforme Xively auprès de LogMeIn.

Créée en 2007 sous le nom de Pachube.com par l’architecte et artiste londonien Husman Haque, spécialiste des architectures interactives, la plateforme IoT communautaire avait été utilisée en 2011 au Japon pour relier entre eux des compteurs Geiger utilisés par des bénévoles afin de relever le taux de radioactivité du pays après l’accident de Fukushima. En juillet de cette même année 2011 LogMeIn rachetait Pachube pour en faire un produit industriel et rebaptisait la plateforme Cosm. En 2013, le spécialiste de la connectivité et de la collaboration à travers le cloud lançait le produit filialisé sur le marché sous la marque Xively. Celui-ci dispose d’outils de gestion des terminaux, de messagerie et de tableaux de bord analytiques.

« D’ici 2020, on estime qu’environ 20 milliards d’objets connectés seront en ligne et que l’analyse et le stockage de données dans le cloud sont désormais la pierre angulaire de toute solution IoT réussie. Cette acquisition, soumise à des conditions de clôture, complétera les efforts de Google Cloud pour fournir un service IoT entièrement géré qui connecte, gère et ingère facilement et de manière sécurisée les données d’équipements dispersés dans le monde entier. Avec l’ajout de la plateforme IoT robuste et prête à l’emploi de Xively, nous pouvons accélérer le calendrier de déploiement de nos clients, du projet IoT au produit, alors qu’ils cherchent à développer leur entreprise connectée », commente la firme de Mountain View sur son blog.

LogMeIn indique de son côté dans un communiqué qu’il abandonne les plateformes IoT. « Cela veut-il dire que LogMeIn quitte l’IoT ? Et bien oui, si vous pensez au secteur des plateformes de connectivité IoT, oui nous le quittons. Nous pensons que Google Cloud, maintenant doté de l’équipe et de la technologie extraordinaire de Xively – et soutenu par sa plateforme ainsi que par le patrimoine et la portée de ses développeurs – est un bien meilleur gîte pour le futur de la plateforme (de connectivite) leader. »