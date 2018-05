Lors du salon IT Partners 2018, nous avons reçu Julien Neyrial, qui a pris en avril 2017 la direction générale de l’entreprise familiale.

Il revient pour nous sur les différentes évolutions impulsées à la stratégie de l’entreprise sous sa houlette : notamment le virage vers les services managés, qui représentent aujourd’hui 20% des revenus de l’entreprise, et le développement de l’activité sur la région lyonnaise via l’ouverture d’une agence de proximité. Il évoque également la tendance à l’hybridation de l’IT qu’il constate au quotidien chez ses clients. Enfin, il décrit les ressorts de la reprise économique à l’œuvre dans le secteur IT et détaille les grandes lignes de sa stratégie RGPD.