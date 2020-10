En investissant dans un centre de démonstration à ses couleurs, l’intégrateur limougeaud Integra Systems ne pensait pas soulever autant l’enthousiasme de ses partenaires. Huawei, VMware, Datacore, Atempo, H5, Systancia, Netinary, VadeSecure, Netwrix et LucidLink… tous ont répondu à son appel en s’engageant sur un plan de développement et d’animation commun. Certains étaient même prêts à aller beaucoup plus loin en finançant en partie le projet. Ce que Ian Caupène, dirigeant d’Integra Systems a décliné, préférant rester maître à bord.

Entièrement autofinancé donc, ce centre de démonstration occupe un espace de 150 m2 au rez-de-chaussée de ses bureaux. Lancé le 1er octobre, il a été conçu comme un lieu de rencontre et d’expérience client, et a vocation à accueillir clients et partenaires pour des présentations, des séminaires, des sessions de travail et des formations. Des animations régulières sont prévues à l’initiative des marques partenaires.

Les serveurs et les équipements de stockage et de réseaux sont tous d’origine Huawei, son unique partenaire pour le matériel. Y sont représentés des modèles de sa gamme x86 standard mais également des équipements de nouvelle génération comme des serveurs embarquant ses processeurs maison Taishan ou des équipements de stockage full NVMe. C’est sur ces infrastructures qu’Integra démontre ensuite les technologies de ses partenaires éditeurs : VMware, pour la virtualisation, Datacore pour le stockage défini par logiciel, Atempo pour la sauvegarde, H5 pour la mesure de la performance applicative et Systancia pour la virtualisation d’applications & postes de travail, la gestion des accès…

Cet investissement répond à un triple objectif pour Integra Systems, selon Ian Caupène : gagner en visibilité auprès des clients, renforcer les liens avec ses partenaires et attirer de nouveaux talents. Créée en 2008, la société compte 9 collaborateurs – tous ingénieurs ou de niveau ingénieur – et réalise 2,5 M€ de chiffre d’affaires annuel, dont 30% de services. Integra adresse une clientèle d’ETI et de grosses PME, qu’elle accompagne en conseil et en déploiement sur leurs projets d’infrastructures et de cloud privé/hybride.

L’une des originalités d’Integra est d’avoir décidé il y a deux-trois ans d’arrêter de travailler certains de ses partenaires historiques comme Dell ou HPE pour se recentrer sur le Cloud et les technologies définies par logiciel avec six marques principales (Huawei, VMware, Datacore, Atempo, H5 et Systancia), qu’il jugeait plus innovantes et plus susceptibles de conquérir des parts de marché. Une approche qui lui a permis de gagner en expertise.

Sur la base de ce positionnement, Ian Caupène souhaite désormais lancer son entreprise dans une stratégie de croissance en diversifiant ses marchés – notamment en descendant vers les PME – et ses expertises.