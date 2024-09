Gartner estime que d’ici 2026 30 % des entreprises auront automatisé plus de la moitié de leurs activités de réseau. Elles étaient moins de 10% à avoir atteint ce stade à la mi-2023. L’automatisation est la clé pour offrir plus de valeur, d’efficacité et d’agilité souligne le cabinet d’études.

« Les responsables des infrastructures et des opérations (I&O) se tournent de plus en plus vers l’analyse basée sur l’IA et la prise de décision augmentée, y compris l’automatisation intelligente (IA), pour améliorer la résilience et la réactivité opérationnelles, faire face à la complexité et traiter des quantités de données de plus en plus importantes grâce à l’automatisation », explique Chris Saunderson, analyste chez Gartner.

L’IA pour l’I&O combine des techniques d’IA, notamment générative, pour soutenir la prise de décision et automatiser les tâches opérationnelles. L’analyste note aussi que l’ajout des capacités d’IA générative a accru la demande pour les plateformes d’IA et joue un rôle de catalyseur dans ce mouvement.

« Les fournisseurs de technologies qui proposent les meilleurs outils d’IA pour les opérations informatiques (AIOps), de surveillance des performances des applications et de GenAI influenceront l’IA », ajoute l’analyste.

Gartner observe également un regain d’intérêt pour l’hyperautomatisation, qui consiste à rationaliser les processus métiers en ayant recours à l’IA, à l’apprentissage automatique et à l’automatisation des processus par la robotique. Mise en œuvre par la très grande majorités des grandes entreprises, elle est motivée par le besoin d’excellence opérationnelle et de résilience dans diverses fonctions.