Soucieux de se consacrer à un nouveau projet entrepreneurial, Gaël Brisson vient céder la gestion opérationnelle et le contrôle du capital de l’hébergeur DRI à ses salariés. Mûrie depuis un an, cette transaction s’est opérée dans le cadre d’un LMBI (leveraged management buy-in), autrement dit un rachat par les cadres (et les salariés) de la société avec l’appui d’un endettement bancaire. En l’occurrence, trois banques (BPI, CIC et BPGO) ont apporté 80% du montant de la transaction, les salariés – et les actionnaires historiques – apportant le complément.

Trois cadres historiques, Mickaël Garnier, Régis Josso et Tony Lecornué, se partagent la gestion opérationnelle et la majorité du capital de l’entreprise (près de 60% des parts). « Je souhaitais que ceux qui pilotent l’entreprise et donc prennent le risque puissent être majoritaires », décrypte Gaël Brisson. Régis Josso, qui était directeur technique de DRI, devient directeur général de DRI et de sa filiale montpelliéraine Syloe – spécialisée en DevOps et intégration cloud en environnement open source – rachetée en 2019. Mickaël Garnier, qui était responsable avant-vente, est nommé directeur général adjoint.

Une vingtaine de salariés sur les quarante-cinq que compte l’entreprise, sont également entrés au capital pour un peu plus de 20% du nominal à travers une société des salariés créée pour la circonstance. Gaël Brisson et son associé historique Louis Guyenot réinvestissent à hauteur de 20% du capital. Gaël Brisson garde la présidence de l’entreprise afin d’accompagner les nouveaux dirigeants dans le pilotage opérationnel.

Lorsque Gaël Brisson et son associé rachètent DRI en 2014, l’entreprise réalise 1,8 M€ de chiffre d’affaires annuel et compte 6 salariés. En huit ans, son chiffre d’affaires a plus que doublé à 3,8 M€ (plus de 4 M€ prévus cette année) et son effectif a été multiplié par huit. Surtout, l’entreprise est rentable : elle affiche 10% de résultat net et revendique un chiffre d’affaires récurrent à 95%.

Les clés de son succès se situent dans sa méthodologie de réponse aux appels d’offres – 76% de succès – son avant-vente, ses tarifs attractifs et la qualité de son service, qui lui assure un taux élevé de renouvellement, assure Gaël Brisson. Basée au Mans avec une agence à Nantes, l’entreprise est certifiée ISO 27001 depuis 2020 et vise la certification environnementale ISO14001 pour la fin de l’année.

Au-delà de cette excellence opérationnelle, l’entreprise cultive des valeurs de responsabilité sociale et environnementale qui se traduisent par l’utilisation d’éco-indicateurs carbone dans ses centres de données, un soutien à des associations et différentes initiatives en faveur des salariés (télétravail…).

DRI héberge des sites Web et des applications Web pour le comptes de grands clients publics ou privés comme l’ADEME, la CNIL, les régions Pays de la Loire & Bretagne, Invivo ou Decathlon.

Légende photo : De gauche à droite, Tony Lecornué, Mickaël Garnier et Régis Josso.