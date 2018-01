Le fournisseur de services cloud d’infrastructure Outscale a nommé Servane Augier en tant que directrice du développement pour le secteur public. Cette création de poste permet à la filiale de Dassault Systèmes de renforcer l’accompagnement des acteurs institutionnels « qui placent de plus en plus le conseil, la performance et la sécurité au cœur de leur stratégie cloud ».

Servane Augier accompagnera les projets des clients d’Outscale issus du secteur public et aidera ces derniers à développer leur stratégie cloud afin d’innover et atteindre leurs objectifs. La transformation numérique est en effet au cœur du Programme pour l’action publique 2022 lancé par le gouvernement. Son expérience et la solide connaissance des besoins et des exigences de ces acteurs devraient permettre à Servane Augier de piloter et de structurer les équipes commerciales afin de renforcer la présence d’Outscale dans le secteur.

Diplômée de Sup de Co Nice, Servane Augier a évolué dans des fonctions commerciales auprès de comptes privés dans les secteurs de l’industrie, du retail et de la banque. Depuis quelques années dans le secteur public, elle s’est concentrée sur des missions de management. Avant de rejoindre Outscale, elle était directrice commerciale en charge des grands comptes du secteur public chez SFR. Elle était auparavant responsable Grands Comptes chez Neuf Cegetel.

Servane Augier représente désormais Outscale au conseil d’administration d’Hexatrust qui regroupe 29 éditeurs de logiciels opérant dans les secteurs de la sécurité des systèmes d’information, de la cybersécurité et de la confiance numérique.

« Outscale a l’ambition d’accompagner les acteurs institutionnels et avec la nomination de Servane Augier, nous sommes en mesure d’apporter des solutions concrètes à nos clients. Grâce à son expertise, Servane Augier aura un rôle moteur pour nous permettre de répondre efficacement à nos clients et renforcer la présence d’Outscale dans le secteur », commente dans un communiqué le fondateur et président d’Outscale, Laurent Seror.