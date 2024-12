Deodis, la filiale de Neurones spécialisée dans la gestion des services IT, annonce le rachat de l’intégrateur de solutions logicielles de Service Management Itamsys. La société lyonnaise, créée en 2003, compte une quinzaine de salariés et réalise près de 4 M€ de chiffre d’affaires annuel. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

À l’origine spécialisé dans l’intégration de solutions de gestion des services IT (ITSM), Itamsys propose désormais un large éventail de prestations dans les domaines de la gestion des services de l’entreprise (ESM) et de la gestion de l’expérience client (CX). Ses principaux partenaires technologiques sont les éditeurs EasyVista et Freshworks.

Cette reprise permet à Deodis d’élargir ses domaines d’expertises et de renforcer sa présence en région Rhône-Alpes. Comptant 350 consultants et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 37 M€, Deodis est également un partenaire historique d’Easy Vista et aussi de ServiceNow et OpenText.

« En combinant nos expertises respectives, nous renforçons notre capacité à proposer des solutions innovantes et performantes, soutenant la transformation digitale et l’optimisation des processus IT de nos clients », commente dans un communiqué Stéphane Raillard, PDG de Deodis (photo). « En outre, cette alliance nous permet d’accélérer notre développement régional et de proposer une offre encore plus complète et adaptée aux enjeux actuels des entreprises. »

« Rejoindre Deodis permettra à Itamsys d’accélérer sa croissance en renforçant ses activités historiques et en ancrant dans la région lyonnaise les forces de DEODIS autour de la gestion des services IT », ajoute Laurent Giraud, Directeur Général de ITAMSYS.