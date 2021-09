La demande de talents en matière de logiciels libres est plus forte que jamais. Lors du sommet Open Source de Seattle, la Fondation Linux et l’éditeur de MOOC edX ont publié une étude intitulée 2021 Open Source Jobs Report . Menée auprès de 200 responsables du recrutement et de 750 professionnel.le.s, l’enquête constate que 92% des personnes interrogées ont des difficultés à recruter les profils expérimentés et les garder dans l’entreprise.

Selon Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux, « il est évident que l’informatique native en nuage, le DevOps, Linux et la sécurité offrent les opportunités les plus prometteuses. »

Plus de 46% des responsables du recrutement recherchent des personnes avec des compétences en Kubernetes. Les compétences en cloud computing et conteneurs (41%) se classent devant Linux (32%). Quant à la méthode DevOps, elle est devenue standard pour développer des logiciels. Pratiquement tous les professionnel.l.e.s de l’open source (88%) déclarent l’utiliser, soit +50% comparé à trois ans auparavant.

D’après Johannes Heinlein, le directeur commercial des partenariats stratégiques chez edX, « le Covid-19 n’a fait qu’exacerber les lacunes en compétences et les besoins d’embauche d’avant la pandémie, en particulier dans le secteur IT ».

92% des responsables du recrutement signalent une hausse des demandes de formation. Et la Fondation Linux de préciser dans un communiqué qu’elle propose des cours et stages en ligne : CompTIA Linux+, administrateur système certifié de la Fondation Linux (LFCS), administrateur Kubernetes certifié de la Fondation Linux (CKA), administrateur système certifié Red Hat…

Enfin, l’étude révèle qu’il existe un écart entre ce que les employeur.euse.s pensent faire et ce que les employé.e.s perçoivent. 98% déclarent encourager de manière proactive la diversité dans le recrutement, contre 88% l’année dernière et 79% il y a trois ans. Seul.e.s 76% des employé.e.s estiment que leur entreprise fait des efforts pour recruter une main-d’œuvre diversifiée et 18% déclarent avoir été victimes de discrimination. Si des entreprises ne sont pas disposées à embaucher les talents open source indépendamment de leur origine, religion, orientation sexuelle, etc., elles ne peuvent pas se plaindre de pénurie de personnes qualifiées.