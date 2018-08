Le marché de l’IaaS poursuit son expansion. Selon les calculs de Gartner, il a en effet grimpé de 29,5% en 2017 pour atteindre un chiffre d’affaires de 23,5 milliards de dollars. Sans surprise, Amazon demeure le numéro un du marché. Microsoft, Alibaba, Google et IBM complètent ce top 5, loin derrière.

« Les quatre principaux fournisseurs ont de solides offres et ont bénéficié d’une forte croissance, parce que l’IaaS est totalement adoptée par les organisations traditionnelles et que la disponibilité du cloud augmente », indique dans un communiqué Sid Nag, directeur de recherche au cabinet d’analyse. Ce dernier constate que le cloud représente 20% de toutes les dépenses IT pour les organisations qui l’ont adopté. Il observe par ailleurs une consolidation du marché autour des quatre principaux acteurs qui sont tous des fournisseurs d’infrastructures hyperscales. Ils pèsent accaparent environ 73% du marché de l’IaaS, et 47% du marché combiné de l’IaaS et de l’IUS (infrastructure utility services).

Comme l’indique le tableau ci-dessous, Amazon est clairement le leader du marché avec 9,775 milliards de dollars et une part de marché de 51,8%. Sa croissance de 25% est toutefois moins forte que celle de Microsoft. Le numéro deux du top 5 a en effet vu ses ventes d’Azure IaaS quasiment doubler (+98,7%) en 2017, ce qui lui confère une part de marché de 13,3%. La firme de Redmond est donc loin de pouvoir supplanter celle de Seattle.

Une autre croissance remarquable (+62,7%) est celle d’Alibaba. Elle reflète selon Gartner les sérieux investissements en matière de R&D du fournisseur chinois, lequel hisse ainsi sa part de marché à 4,6%. Quatrième des « Big Four », Google voit sa part de marché grimper à 3,3% grâce à une solide croissance de 56%. Dernier du top 5 avec 1,9% de part de marché, malgré une belle croissance de près de 54%, IBM n’est pas prêt de menacer le quatuor de tête.

Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Share, 2016-2017 (Millions of U.S. Dollars)

Company 2017 Revenue 2017 Market Share (%) 2016 Revenue 2016 Market Share (%) 2017-2016 Growth (%) Amazon 12,221 51.8 9,775 53.7 25.0 Microsoft 3,130 13.3 1,579 8.7 98.2 Alibaba 1,091 4.6 670 3.7 62.7 Google 780 3.3 500 2.7 56.0 IBM 457 1.9 297 1.6 53.9 Others 5,902 25.0 5,392 29.6 9.5 Total 23,580 100.0 18,213 100.0 29.5

Source: Gartner (August 2018)