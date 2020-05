C’est une révolution dans le monde du travail estime Forbes qui rapporte l’information. Tous les salariés de Facebook qui le souhaitent peuvent désormais adopter définitivement le télétravail. C’est ce qu’a annoncé Mark Zuckerberg, qui suit ainsi les traces de Jack Dorsey, le CEO de Twitter et de Square. « Nous voulons que les employés puissent travailler là où ils se sentent les plus créatifs et les plus productifs », avait expliqué ce dernier en annonçant la mise en place de cette nouvelle mesure.

Si Mark Zuckerberg fait de même, ce n’est sans doute pas uniquement pour faire plaisir à ses salariés qui s’épargnent ainsi des temps de trajet quelque fois longs et peuvent mieux organiser leur vie de famille. « Les entreprises reconnaissent que leurs coûts diminueront sensiblement si elles ne sont plus obligées de louer des biens immobiliers chers dans les grandes villes surpeuplées qui ont par ailleurs des taux d’imposition élevés », notent Forbes. Cela permet également recruter des talents n’importe où, notamment dans des villes, voire des pays à moindre coût et d’adapter les salaires en conséquence. Jack Dorsey avait déjà annoncé la couleur. « Nous pouvons trouver des talents partout. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas déménager à San Francisco. Ils se sentent à l’aise en travaillant dans un bureau beaucoup plus petit ou simplement à la maison », avait-il reconnu. Mark Zuckerberg va encore plus loin. Il a indiqué que les salariés qui quitteront la région de San Francisco pour s’établir dans une ville moins chère ou à la campagne devront en informer l’entreprise et pourront voir leur rémunération réévaluée en conséquence. « Nous ajusterons votre salaire à votre lieu de résidence. Il y aura de lourdes conséquences pour les salariés qui tricheront à ce sujet », a-t-il averti.

Par ailleurs, une concurrence pourrait s’installer entre les salariés et entraîner une baisse des salaires dans les grandes villes. Privées de certains revenus, ces dernières pourraient de plus augmenter leurs taxes. En revanche, le télétravail généralisé devrait permettre à tout un chacun de postuler à un emploi sans se préoccuper de la localisation de l’entreprise.