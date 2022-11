L’Association pour l’emploi des cadres (Apec) publie l’édition 2022 de son enquête sur les salaires des cadres dans 111 familles de métiers, notamment 14 métiers de l’informatique et des systèmes d’information.

Le salaire médian des cadres (fixe et variable) pour l’ensemble des familles s’établit à 51 k€. Pour rappel, le salaire médian signifie que la moitié des cadres perçoit un salaire annuel brut inférieur à ce montant et l’autre moitié un salaire supérieur.

Les cadres de l’IT sont un peu mieux lotis avec un salaire médian de 52 k€. Avec un salaire médian de 69 k€, les cadres des directions informatiques sont les mieux payés de tous les métiers de l’IT et même tous métiers confondus. Les cadres de la sécurité informatique suivent avec un salaire médian de 57 k€ tandis que les cadres du développement et des tests et recettes ferment la marche avec 45 k€ .

Pour les métiers de l’IT, nous reproduisons ici les rémunérations avec les valeurs médianes et celles des 1er et 9e déciles.

Métiers 1er décile (k€) Salaire médian (k€) 9ème décile (k€) De la direction informatique 47 69 121 De la gestion de projets informatiques 37 51 72 De la maitrise d’ouvrage et de l’urbanisme informatique 38 51 76 De la production et maintenance informatique 36 50 77 De la sécurité informatique 41 57 87 De l’administration de bases de données 39 50 93 Des tests et recettes informatiques 35 45 66 De l’informatique industrielle et technique 36 47 62 De l’intégration progicielle 37 50 70 Des infrastructures et systèmes informatiques 39 51 75 Des réseaux informatiques et télécoms 37 47 69 Du Big Data 35 50 90 Du Business Intelligence et du décisionnel 36 49 66 Du développement informatique 35 45 63

On peut se reporter à l’enquête pour les variations sur les très nombreux critères pris en compte par l’Apec : âge, responsabilité hiérarchique, gestion d’un budget, localisation, taille d’entreprise, lieu de travail et secteur d’activité.