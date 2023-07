L’éditeur californien de plateformes de flux de travail ServiceNow maintient un chiffre d’affaires record de 2,15 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal 2023, soit une hausse de 23% en glissement annuel. La société implantée à Santa Clara dépasse ses prévisions de revenus d’abonnement : 2,07 milliards de dollars (+25% en glissement annuel).

ServiceNow s’enorgueillit d’avoir engrangé 70 transactions de plus d’un million de dollars au cours de la période, soit une augmentation de 30% en glissement annuel.

Lors de son deuxième trimestre 2023, la société a lancé plusieurs solutions pour intégrer de l’intelligence artificielle générative dans sa plateforme : Generative AI Controller, Now Assist for Search et Now Assist for Virtual Agent. Elle a lancé un programme baptisé AI Lighthouse, avec Nvidia et Accenture, pour accélérer le développement et l’adoption des capacités d’IA générative des entreprises.

Le fournisseur annonce également étendre son partenariat avec KPMG pour développer de nouvelles offres utilisant de l’automatisation et des capacités de low-code, en matière de chaîne logistique et d’approvisionnement. Cette initiative fait suite à un autre partenariat récemment conclu avec Cognizant pour accélérer l’adoption de l’automatisation basée sur l’IA.

Enfin, ServiceNow rappelle avoir été nommé ‘visionnaire’ du carré magique 2023 de Gartner pour la surveillance des performances applicatives (APM) et l’observabilité, avec sa solution Cloud Observability.