Les principaux fournisseurs de cloud hyperscales, tels qu’AWS, Google et Microsoft, ont eu un impact significatif sur le développement du cloud européen mais sont confrontés à des exigences concernant la sécurité des données, la localisation et la conformité réglementaire. Cela a offert aux opérateurs de télécommunications locaux et panrégionaux l’opportunité de s’associer avec ces acteurs mondiaux et de se positionner davantage en tant que fournisseurs de services cloud de confiance locaux pour les entreprises européennes indique GlobaData dans son rapport « Cloud Computing in Europe Telco Cloud Offers, Best Practices and Market Opportunity». Le cabinet d’analyse y constate que les entreprises européennes exigent de plus en plus des solutions de cloud hybride en raison du nombre d’avantages qu’elles offrent, parmi lesquels son coût, ses performances, la sécurité, la conformité et la portabilité de la charge de travail.

Les opérateurs télécoms sont parfaitement conscients du ralentissement de la croissance des services de voix et de données conventionnels et diversifient leurs sources de revenus. Beaucoup d’entre-eux finissent par se concentrer sur les datacenters et les services cloud considérés comme des domaines de croissance potentiels et se positionnent de plus en plus en tant que fournisseurs de services multicloud hybrides, une évolution qui devrait se poursuivre, observe GlobalData.

« Les opérateurs télécoms européens joueront un rôle d’agrégateur important, devenant un guichet unique pour les services cloud, tirant parti de leurs relations clients directes et de l’infrastructure réseau des acteurs du cloud », explique dans une présentation de l’étude Joel Cooper, directeur principal de GlobalData. « En fournissant des solutions hybrides multicloud, les opérateurs télécoms européens peuvent aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique tout en allégeant le fardeau de la gestion des fournisseurs multicloud et en tirant parti de leur proximité et de leur expertise. Les opérateurs télécoms sont ainsi en mesure de mieux se positionner sur le marché par rapport aux acteurs du cloud pur avec des solutions de bout en bout sur l’ensemble de leur empreinte télécoms. De plus, nous pourrions voir un nombre croissant de collaboration afin d’améliorer l’activation du cloud et de ses services. Ainsi, en 2018, BT, Vodafone, Orange et TIM (ndlr : anciennement Telecom Italia Mobile) ont annoncé leur participation au Blade Runner Catalyst avec d’autres opérateurs de télécommunications et d’autres fournisseurs afin de produire de nouveaux services cloud d’entreprise tels que l’edge computing multi-accès. »