La gamme de serveurs UCS de Cisco gagne du terrain au sein des datacenters hyperscales, composés généralement jusqu’à présent de composants bon marchés. Leurs propriétaires – qui mettent généralement l’accent sur l’évolutivité des ressources – développent bien souvent eux-mêmes leurs centres de données en s’appuyant sur les ODM. A présent, les constructeurs OEM constatent un retour en grâce de leurs serveurs car les hyperscalers estiment que leurs charges de travail, de plus en plus critiques, deviennent trop lourdes, trop coûteuses et ne peuvent plus répondre à l’évolution des besoins en termes de fonctionnalités et de services. A en croire les revendeurs, cette évolution est particulièrement favorable à Cisco, dont les serveurs UCS apparus sur le marché il y a près de dix ans, ont la réputation d’être des machines x86 haut de gamme. « Certaines de nos plus grosses transactions ont été la vente d’UCS sur le marché hyeperscale », a confié à CRN le dirigeant d’un important revendeur Cisco. « Les gens nous disent « Je peux le construire moi-même et engager une armée pour cela, ou je peux simplement acheter quelque chose qui le fait pour moi ». UCS est une bonne technologie. C’est depuis toujours une bonne plateforme et les hyperscalers investissent. » C’est une évolution d’autant plus remarquable que le prix des serveurs UCS sont entre 65% et 129% plus chers que ceux des produits concurrents. « Si je fais du stockage défini par logiciel ou si j’ai besoin d’une infrastructure hyperconvergée je suis prêt à payer plus cher pour quelque chose qui fonctionnera mieux », a encore expliqué le revendeur Cisco.

De son côté, Jim Leach, directeur de la stratégie pour les activités UCS de Cisco, a déclaré à nos confrères que la plateforme gagnait notamment en popularité auprès des grands fournisseurs de câbles qui l’utilisent pour exécuter des services DVR dans le cloud, auprès des opérateurs télécoms qui l’ont adopté pour la virtualisation des fonctions réseau, ou encore auprès des fournisseurs de services cloud qui l’emploient pour du SAP-as-a-service. Il a également cité l’exemple de ForePaaS, une startup française qui a développé une offre PaaS d’analyse de données qui s’appuie sur une plateforme d’infrastructure hyperconvergée HyperFlex, elle-même basée sur l’offre UCS de Cisco. Depuis la mise en ligne de la solution HyperFlex en 2016, ForePaaS a, selon lJim Leach, réduit les coûts de la bande passante de 68% et a consacré 38% de moins de temps à la gestion des environnements virtualisés.