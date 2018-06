Dans une interview accordée à CRN, Michael Dell a expliqué la genèse qui l’avait conduit à former Dell Technologies. « C’en est fini des silos », a-t-il expliqué. « Oui, vous avez besoin de réseaux. Oui, vous avez besoin de stockage et de serveurs, mais finalement vous avez besoin de tout ça ensemble avec du logiciel. C’est pourquoi la combinaison offerte par Dell Technologies a tellement de sens. C’est ce que voyez dans nos résultats. Je pense que cela deviendra de plus en plus dur pour les concurrents qui se concentrent sur un silo particulier. »

Michael Dell a expliqué que Dell Technologies avait été bâti sur l’idée que les silos technologiques allaient diminuer au fur et à mesure de l’émergence du software defined et des architectures innovantes telles que les infrastructures hyperconvergées. Il a ajouté qu’au sein de son portefeuille de produits, les frontières étaient désormais floues entre les serveurs et le stockage.

De son côté, la patronne du channel Dell, Joyce Mullen, a expliqué que les clients étaient la raison clé de cette évolution. « Lorsque vous essayez de résoudre les problèmes des clients et de supporter leurs charges de travail, bien souvent ils ne se préoccupent pas de savoir s’il s’agit d’un produit de stocakge ou d’un serveur. Ils ont juste besoin d’exécuter. »

Au cours du premier trimestre, Dell était le numéro 1 à la fois du stockage et des serveurs selon IDC. Avec une part de marché de 19,1% sur le marché des serveurs, le constructeur texan enregistrait un chiffre d’affaires de 3,59 milliards de dollars, en croissance de 50% sur un an. Sur le marché du stockage, Dell EMC s’arrogeait une part de marché de 21,6% et des revenus de 2,8 milliards de dollars, en hausse de 43% sur un an. Au cours de la période, les systèmes hyperconvergés VxRail et VxRack équipés d’un logiciel VMware enregistraient une croissance à trois chiffres.