En pleine croissance, l’ESN aixoise élargit son périmètre d’intervention en lançant une offre d’exploitation et de maintien en condition opérationnelle des plateformes Devops qu’il met en œuvre pour le compte de ses clients. Cette nouvelle offre, qui sera opérationnelle dans les prochaines semaines, va être portée par un centre de service constitué de quatre personnes au démarrage.

Cette initiative est une suite logique pour cette entreprise de services numériques spécialisée dans le déploiement d’infrastructures destinées au développement, au test et au déploiement d’applications en production. Désormais, elle accompagnera ses clients dans tout le processus de la mise en place des outils à leur maintien en condition opérationnelle.

Les Filles & les Garçons de la Tech, qui vient de fêter ses trois ans, connaît en essor rapide. Son chiffre d’affaires devrait atteindre les 4 M€ sur l’exercice en cours (contre 2,2 M€ en 2022) et son effectif est sur le point de franchir le cap des cinquante personnes. L’entreprise s’est développée au-delà de sa base aixoise avec des bureaux à Toulouse, à Paris et, depuis peu, à Montpellier.

La clé de son succès ? Avoir misé dès le départ sur le développement d’expertises fortes autour des principales briques technologiques constitutives des plateformes Devops : orchestration de conteneurs, intégration continue, observabilité, sécurisation des conteneurs.

L’entreprise est notamment une grande spécialiste de Kubernetes et de son écosystème (GitLab CI/CD, Grafana ELK, NeuVector, Falco…). Elle possède aussi des certifications élevées sur Terraform et sur les principaux fournisseurs cloud (GCP, AWS…)

Mais la réussite de l’entreprise se situe essentiellement dans sa capacité à attirer de nouveaux talents et à les fidéliser en proposant un modèle d’organisation et un environnement dans lequel ils s’épanouissent. « Ainsi, chez Les Filles & les Garçons de la Tech, les collaborateurs ne travaillent sur les projets clients que quatre jours par semaine, le cinquième étant consacré à la formation et à un engagement associatif d’intérêt général », explique Fabien Amico, président-fondateur de l’entreprise (également fondateur de l’ESN Treeptik, revendue en 2017 à Linkbynet).

À noter que l’ESN a le statut d’entreprise à mission et qu’elle est certifiée B-Corp, un label international qui distingue les entreprises répondant à des exigences sociétales, environnementales, de gouvernance et de transparence bénéfiques pour la société.

Bien que les perspectives pour le premier semestre soient beaucoup moins favorables qu’en 2023 – « on voit des projets qui se décalent, des budgets qui se referment », constate Fabien Amico – l’entreprise vise encore une croissance supérieure à 30% en 2024. Elle mise notamment sur le développement de son offre d’exploitation et sur le développement de nouvelles expertises, notamment autour de la donnée, de la cyber et du greenIT.