L’ESN aixoise Les Filles et les Garçons de la Tech annonce une très forte croissance de ses activités en 2023 avec un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros par rapport aux 2,2 millions réalisés sur son précédent exercice. Forte de ces éléments, la société va lancer son nouveau plan de croissance et présente ses futures orientations pour 2024.

Les Filles et les Garçons de la Tech, une ESN certifiée B-Corp, accompagne les entreprises et structures publiques dans leur transformation numérique en leur proposant des prestations d’expertise autour du Cloud, de la cybersécurité et du Devops. Désormais, la société réunit 45 collaborateurs sur ses différentes agences et accompagne plus de 40 clients dans l’évolution de leur système d’information au travers de technologies de pointe.

Une nette accélération de la croissance organique

Par la qualité de son offre et de ses équipes qui interviennent en proximité sur des projets à valeur ajoutée, les Filles et les Garçons de la Tech a connu une nouvelle accélération en signant de nouveaux référencements et en étendant ses prestations chez ses clients historiques. Dans ce contexte, le groupe ambitionne de réaliser une bonne traction en 2024 et table sur un chiffre d’affaires de 5,5 millions sur les douze prochains mois.

Une dynamique de recrutement soutenue en 2024

Pour soutenir son développement et mettre en application son nouveau plan de croissance, qui intégrera notamment un volet central sur l’extension de son offre sur un volet centre de services, l’ESN prévoit de recruter 50 nouveaux talents. Les Filles et les Garçons de la Tech recherche des passionnés et experts qui partagent ses valeurs et souhaitent se projeter à long terme au sein de ses équipes.

Renforcer son rôle de fédérateur dans l’écosystème IT de la région PACA/Sud

Organisateur de l’événement technologique de référence de la région PACA (la conférence WAX), la société ambitionne d’aller encore plus loin pour l’édition 2024 de ces rencontres en accueillant plus de 450 auditeurs qui pourront assister à plus de 30 conférences exclusives assurées par des experts unanimement reconnus dans la profession.

Fabien AMICO, Président de l’ESN les Filles et les Garçons de la Tech « Nous sommes fiers de mener à bien notre stratégie et d’occuper une place centrale dans les plans de modernisation de l’environnement IT de nos clients. En conjuguant expertise professionnelle et approche éthique et responsable, nous avons su créer un modèle d’entreprise à part dans le secteur des ESN et rapidement su devenir un acteur qui compte sur le marché. »