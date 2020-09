Le géant américain des télécoms CenturyLink a subi une panne technique majeure dimanche à cause d’une erreur de configuration dans l’un de ses centres de données, affectant pendant près de sept heures ses clients et d’autres FAI partout dans le monde. Parmi ces derniers figurent notamment Amazon, Twitter, Microsoft (pour Xbox Live) ou encore Imperva. En France, les abonnés de Telefoot via le web ont été privés de plusieurs matchs de Ligue 1.

Cloudflare, qui a également été gravement touché, a indiqué à ZDnet que le problème avait entraîné une baisse de 3,5% du trafic Internet mondial, ce qui en ferait l’une des plus grandes pannes Internet jamais enregistrées. C’est une erreur de protocole BGP, destiné à l’échange d’informations de routage, dans un datacenter canadien qui est à l’origine de l’incident

Comme le rappellent nos confrères des Echos, en 2018 une panne chez le FAI avait affecté les distributeurs de billets et les services d’urgence (911) aux Etats-Unis.