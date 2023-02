L’Apec a présenté ce matin lors d’une conférence de presse, une étude sur les métiers cadres les plus porteurs en 2023. Parmi eux, cinq métiers de l’informatique et des systèmes d’information : chef.fe de projet informatique, ingénieur.e système, développeur.euse, ingénieur.e en études et développement informatiques et data analyst.

Les quatre premiers sont ceux parmi les 54 métiers cadres de l’informatique et des systèmes d’information ayant donné lieu à la publication du plus d’offres d’emploi sur apec.fr en 2022. L’Apec a ainsi enregistré 31.258 offres d’emploi de développeur.euse, 10.988 offres de chef.fe de projet en informatique, 8.730 offres d’ingénieur.e d’études en développement informatique et 6.308 offres d’ingénieur.e systèmes. Ces quatre métiers représentent à eux seuls près de 10% des offres d’emploi cadre publiées en 2022 sur apec.fr.

Quant au métier de data analyst, il fait partie de ces métiers dont le volume d’offres en 2022 a le plus augmenté par rapport à 2021 (en l’occurrence +55%).