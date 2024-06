La collecte et la remanufacture des cartouches d’impression permet de réduire les coûts de 30% et les émissions de CO₂ de 40% par rapport aux cartouches d’origine, selon Philippe Chaventré, directeur commercial du fournisseur de solutions d’impression nantais Altkin, ex-Armor Print Solutions, à l’occasion d’un entretien avec ITR.

Philippe Chaventré précise que le recyclage d’une même cartouche peut être fait entre trois et cinq fois, après quoi les cartouches endommagées sont entièrement démantelées pour en recycler les composants.

Lors de sa nomination chez Altkin, Philippe Chaventré déclarait qu’après plus de vingt ans chez Hewlett Packard, il avait à cœur de s’investir dans une entreprise qui faisait de l’économie circulaire la clé de sa croissance. Aussi encourage-t-il les revendeurs à proposer des cartouches alternatives, « économiques et écologiques ». De plus, il souligne que les consommables d’Altkin sont certifiés NF et Nordic One.

Enfin, il rappelle que la loi AGEC oblige les entités publiques à acheter 20% de produits issus du réemploi, ce qui contribue à une stabilité de la demande en consommables recyclés.