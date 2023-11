Lenovo a continué de souffrir sur son second trimestre fiscal clos fin septembre. Son chiffre d’affaires accuse un recul de 16% d’une année sur l’autre à 14,4 Md$. Son bénéfice net s’établit à 249 M$ contre 541 M$ un an plus tôt, soit une baisse de 54%. Toutefois le chiffre d’affaires qui a connu un point bas à 12,6 Md$ au dernier trimestre de l’exercice 2022/23 progresse depuis séquentiellement.

Sur les trois grandes lignes de métier du groupe, c’est la division Solutions et Services (SSG) qui se porte le mieux avec des revenus de 1,9 Md$ en hausse de 11%. Les revenus de la division infrastructure (ISG) chutent de 23% à 2 Md$ tandis que ceux de la division des appareils clients intelligents (IDG) baissent de 16% à 11,5 Md$. La marge opérationnelle est de 20% pour SSG, de -2,7% pour ISG et de 7,4% pour IDG.

Le géant chinois déclare observer des signaux encourageants, notamment avec la stabilisation de la demande sur la partie infrastructure. Il enregistre une croissance à deux chiffres sur le segment des serveurs de calcul haute performance et des résultats trimestriels records sur les serveurs Edge, le stockage et les logiciels.

Sur la partie PC et terminaux intelligents, malgré des niveaux de stocks toujours élevés, Lenovo voit ses revenus progresser de 12% d’un trimestre sur l’autre. Le constructeur voit dans l’émergence des PC optimisés pour l’IA un facteur de soutien pour les renouvellements en 2024.

Lenovo espère que son orientation stratégique et un investissement d’un milliard de dollars annoncé le trimestre dernier dans des produits et services liés à l’IA au sein de ses trois divisions généreront une croissance et une rentabilité durables pour l’avenir.

« Au dernier trimestre, malgré les défis macroéconomiques, nous avons constaté des signes clairs de reprise dans le secteur technologique. Grâce à notre solide exécution, à notre excellence opérationnelle et à nos investissements continus dans l’innovation, nous avons enregistré des améliorations consécutives de nos performances d’un trimestre à l’autre, indiquant une trajectoire encourageante vers la reprise », commente dans un communiqué Yuanqing Yang, PDG de Lenovo.