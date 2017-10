Lenovo va licencier environ 1.000 personnes dans le monde révèle The Register. Dans un communiqué transmis au site d’informations IT, le fabricant indique qu’il va se séparer « d’approximativement 2% de ses ressources mondiales qui comptent environ 52.000 employés ». « Bien que nous fassions de bons progrès dans l’exécution de notre stratégie à trois axes et croyons fermement que nous sommes sur la bonne voie d’une croissance profitable, nous prenons à présent ces mesures afin d’être au maximum compétitifs et rentables, afin que notre croissance se poursuive et crée une dynamique sur le marché », poursuit le constructeur. La stratégie a trois axes consiste à protéger l’activité historique du PC, réorganiser les activités datacenter, serveurs et smartphones, et enfin développer de nouvelles technologies (intelligence artificielle, Big Data, cloud…).

La majorité des suppressions d’emplois affecteront la Chine et les Etats-Unis précise encore le document. Lenovo va notamment licencier 300 des 3.000 salariés de son siège américain à Morrisville en Caroline du Nord. Le constructeur a toutefois indiqué au quotidien local The News & Observer que les personnes licenciées étaient éligibles à d’autres fonctions, qui n’ont pas été précisées.

La firme chinoise n’écarte pas d’autres licenciements dans le futur « dans le cadre de ses efforts constants pour gérer les coûts, améliorer son efficacité et soutenir l’amélioration continue de sa performance financière globale ».

Au mois d’août, Lenovo a annoncé pour son premier trimestre décalé une perte trimestrielle de 72 millions de dollars, contre un bénéfice de 173 millions de dollars un an plus tôt. Il s’agissait de sa première perte trimestrielle depuis bientôt deux ans.