Google Cloud est le fournisseur d’infrastructure de cloud public le plus performant pour l’exécution de charges de travail de traitement transactionnel en ligne (OLTP), mais c’est Amazon Web Services (AWS) qui offre le meilleur rapport qualité-prix. C’est ce qui ressort d’un benchmark annuel réalisé par Cockroach Labs, l’éditeur à l’origine de la base de données open source « agnostique » CockroachDB,

Les auteurs de l’étude ont comparé AWS, Microsoft Azure et Google Cloud en fonction de 54 configurations de machines et de près de 1.000 tests de processeurs, du débit réseau, de latence, des performances I/O du stockage, et en s’appuyant sur un dérivé de la référence TPC-C standard du marché.

C’est AWS qui offre le meilleur rapport coût-efficacité et la meilleure latence réseau, mais affiche les plus mauvaises performances du processeur monocoeur ainsi qu’en termes d’I/O de stockage. En revanche, les machines basées sur le processeur Graviton2 d’Amazon offrent les meilleurs résultats concernant les processeurs multicœurs. Côté dépenses, la machine c5a.4xlarge a coûté respectivement 12% et 35% de moins que les alternatives de Google Cloud et de Microsoft Azure.

Microsoft Azure affiche un débit comparable à ceux de ses rivaux mais dépasse AWS en ce qui concerne les performances I/O du stockage. Provisionnées avec des disques ultra, les machines Azure surpassent les performances de la concurrence en matière d’I/O de stockage, de lecture et d’écriture IOPS, ainsi que de latence en écriture. Ces performances ont toutefois un coût, Azure se révélant le moins rentable des trois fournisseurs.

Enfin, Google Cloud offre les meilleures performances pour les processeurs monocoeurs et le meilleur débit, et s’avère la deuxième option la plus rentable avec des disques courants (pd-ssds).