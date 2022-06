Dans une étude, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) révèle, qu’en France, le volume d’offres d’emploi des cadres dans la cybersécurité a quasi doublé en cinq ans, passant de 3.671 en 2017 à plus de 7.000 offres en 2021.

Une annonce sur deux (51%) provient désormais des entreprises de services du numérique (ESN). L’ingénierie et la R&D proposent 14% des offres et les entreprises de l’industrie-construction, les administrations publiques et d’autres sociétés de services 6% chacune.

L’Apec liste six catégories de métiers de la cybersécurité où la demande en cadres est élevée :

la conception, le déploiement et la maintenance informatique (« Build & Run ») : 46% des profils recherchés en 2021 la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) : 18% la gestion des incidents : 11% l’audit et l’expertise : 11% le marketing et le commercial : 9% l’ingénierie généraliste : 5%.

La « chasse » et l’alternance sont les solutions jugées « les plus efficaces » pour recruter. Dans cet « univers très concurrentiel », les PME et les grandes entreprises ne sont pas à armes égales, avertit l’Apec. Néanmoins, la rémunération ne fait pas tout et la qualité des missions proposées, la possibilité de travailler à distance et les perspectives d’évolution peuvent faire pencher la balance.

Méthodologie

Cette étude a été réalisée en partenariat avec le Pôle d’excellence cyber (PEC). L’Apec, la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et la Région Bretagne en sont les co-financeuses.