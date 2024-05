Le cabinet PAC a publié son classement des dix premières sociétés de services IT en France en 2023. Dans un contexte économique plus incertain, le TOP 10 des ESN a enregistré une croissance sur un an de 8,3% contre 10,9% entre 2021 et 2022. Malgré cette croissance plus faible, le top 10 continue de faire bien mieux que le marché des ESN dans son ensemble, en progression de 4,6%. Une croissance qui reste néanmoins bien supérieure à celle de beaucoup d’autres secteurs d’activité comme le souligne Franck Nassah, analyste chez PAC.

Leader du Top 10 et bien loin devant ses concurrents en termes de chiffre d’affaires, le géant Capgemini enregistre une croissance de 6% en 2023 contre 12% en 2022. Il maintient une position solide sur le secteur industriel, avec des offres de bout en bout pour l’IT et l’OT, ainsi que sur tous les projets porteurs de la transformation numérique (cloud, data/IA, sécurité, durabilité).

Sopra Steria conforte sa seconde place avec une forte croissance de 13,5% (contre 9% en 2022), grâce notamment à l’acquisition de CS group. La confiance acquise chez les grands comptes lui permet de renouveler ses contrats clés et d’étendre progressivement son positionnement.

Accenture ferme le podium et se maintient solidement à la troisième place avec une croissance de 11%. Il l’avait conquise en 2022 avec une croissance exceptionnelle de 23%, portée par la montée en puissance de ses activités avec les hyperscalers et des acquisitions, dont celle de Linkbynet.

La hiérarchie du top 10 reste stable à deux exceptions près. IBM recule d’une position et cède la 7e place à Inetum. Kyndryl fait son entrée à la 10e place, qui était occupée par DXC Technology en 2022.

CGI, à la 6e place, enregistre la plus forte croissance en 2023 (+19%), tirée par les acquisitions d’Umanis en mai 2022 et Harwell en juin 2022.