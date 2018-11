Azure permet aujourd’hui aux utilisateurs de la plateforme d’héberger leur données sous différents formats : stockage BLOB, stockage de fichiers, Tables et Queues. Ce webinar a pour but de vous présenter ces formats et d’exposer les fonctionnalités de Backup qui participent au succès de la plateforme.

Objectifs:

Découvrir les formats de stockage

Connaître les différentes fonctionnalités de back-up

Speaker:

Giorgio Vitalone – Crayon Cloud Architect

Date & Heure:

Mardi 20 Novembre 2018

11:30 – 12.00

