Déjà présent au Royaume-Uni et en Espagne, le spécialiste SAP PASàPAS poursuit son développement à l’international avec l’intégration de Projexia. Basé à Montréal, ce dernier est considéré comme le premier revendeur de solutions cloud de l’éditeur allemand. Il a notamment développé un savoir-faire spécifique autour de la solution SAP Business By Design.

Pour PASàPAS, filiale du groupe K9, cette acquisition permet d’ajouter cette solution à son catalogue d’offres, d’accompagner ses clients localement en Amérique du Nord, et d’étendre sa couverture horaire de services de maintenance et d’infogérance.

« Cette union est une excellente nouvelle pour nos clients puisque notre portefeuille d’offres s’élargit, de part et d’autre de l’Atlantique, nous sommes donc en mesure d’améliorer la couverture des besoins de nos clients grâce à cette opération », explique dans un communiqué Jeroen Bent, président du groupe K9 et co-président de PASàPAS.

La collaboration opérationnelle entre le groupe K9 et Projexia sera assurée par Philippe d’Amato, chargé de l’Amérique du Nord chez PASàPAS, qui rejoint les équipes Projexia en tant qu’associé et directeur général.