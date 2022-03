Acteur de référence sur le marché des fusions et acquisitions dans le secteur IT hexagonal, la banque d’affaires Apm (ex-AP Management) annonce son rapprochement avec son homologue généraliste Amala Partners pour former la branche Tech et Digital de cette dernière. Créée il y a dix-huit mois, Amala Partners, se positionne comme une banque d’affaires indépendante dédiée au conseil en fusions-acquisitions intervenant sur des transactions allant de moins de 100 millions d’euros à plusieurs milliards d’euros pour une clientèle d’entrepreneurs et de fonds de Private Equity. Forte d’une équipe d’une vingtaine de salariés, Amala Partners a conduit une quinzaine de transactions sur sa première année d’existence.

De son côté, Apm a à son actif plus de 180 opérations dans le domaine du software et des entreprises du service numérique depuis sa création en 2005. Dirigée par Pierre-Yves Dargaud et Sébastien Dray, l’équipe est actuellement constituée de douze personnes. Apm est à l’origine de seize transactions au cours des douze derniers mois. Elle a notamment conseillé les cessions de Nexworld à Onepoint, d’Axyus à Magellan Partners, d’Ilex International à Inetum et de Noveane à Scalian. Elle est également intervenue récemment sur plusieurs opérations de LBO dans le domaine du logiciel (notamment l’investissement majoritaire d’Abenex dans EDL, la prise de participation d’Andera Acto dans DP Logiciels, celle de Five Arrows au sein de Padoa ou encore l’acquisition par IK Partners de Sofia Développement).

C’est Amala Partners qui est à l’initiative du rapprochement avec Apm. La jeune banque cherchait à étoffer son offre Tech et Digital. Elle venait pour cela de recruter Jean-Michel Cagin, ex-responsable des practices Private Equity et Tech & Analytics chez Roland Berger. Amala Partners souhaitait également développer son activité small cap (moins de 50 M€), qui est le segment sur lequel intervient traditionnellement Apm.

De son côté, Apm était de plus en plus sollicité en conseil, y compris à l’achat, sur des opérations de taille plus important (150 à 200 M€) sortant de son cadre d’intervention habituel. Ce rapprochement avec Amala Partners est donc l’opportunité pour Apm d’accompagner ses clients sur un temps plus long, au-delà de leur première ouverture de capital, sur des opérations de type build-ups. « L’équipe Apm devient la branche tech d’Amala Partners et moi, je vais travailler de façon plus systématique sur les deals de taille plus conséquente », explique Pierre-Yves Dargaud.

L’équipe d’Apm est rebaptisée Amala Croissance. Pierre-Yves Dargaud devient le cinquième managing partner d’Amala Partners, au côté de Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Alexis Matheron et Jean-Michel Cagin. Sébastien Dray est nommé managing director d’Amala Croissance. Les équipes s’installeront prochainement dans de nouveaux locaux, 2 place Rio de Janeiro dans le 8ème arrondissement de Paris.