Valimail est bien moins connue que Proofpoint dans le domaine de la protection contre le phishing, mais la startup de San Francisco a la ferme intention de changer les choses. Après avoir signé un accord de distribution mondiale avec Symantec et s’être associée à Microsoft pour fournir une solution dédiée à Office 365, elle vient de lever 45 millions de dollars auprès d’Insight Partners. Ajoutée aux investissements précédents de Tenaya Capital, Shasta Ventures, Bloomberg Beta et Flybridge Capital Partners, cette dernière levée de fonds porte à 84 millions de dollars l’argent récolté par Valimail depuis sa création en 2015.

« Les attaques par hameçonnage et compromission de courrier électronique (BEC) sont en augmentation dans le monde et les pertes se sont chiffrées en milliards. Il est clair que les autres technologies de sécurité du courrier électronique n’ont pas résolu ce problème mondial urgent », explique dans un communiqué Thomas Krane, vice-président d’Insight. « La couche de confiance de Valimail représente une approche fondamentalement meilleure pour résoudre cette crise de fausses identités d’expéditeurs. De plus, la fidélité exceptionnelle de Valimail envers ses clients est une confirmation éclatante de ses capacités. Nous sommes ravis de nous associer à Valimail pour accélérer leur expansion mondiale. »

L’argent fraîchement levé servira à financer l’expansion à l’international – Valimai souhaite doubler ses ventes en dehors des Etats-Unis qui représentent actuellement 20% du chiffre d’affaires -, investir en R&D, développer les partenariats et faire passer ses effectifs de 100 à 200 salariés. Dans une interview accordée à CRN, le CEO de la société, Alexander Garcia-Tobar, a expliqué qu’il mettait beaucoup d’espoir dans la région EMEA, le RGPD imposant une protection accrue des informations personnelles identifiables (PII) et contre les tentatives d’usurpation d’identité.

Selon lui, la solution Valimail Trust Layer garantit que les entreprises peuvent faire confiance au courrier électronique entrant dans leur boîte de réception et que leurs clients et partenaires peuvent faire confiance au courrier électronique envoyé par elles. « Associé aux solutions de sécurité de messagerie existantes, Trust Layer de Valimail offre une protection sans précédent contre le phishing », assure-t-il. « En proposant la première solution au monde entièrement automatisée et basée sur l’identité pour la protection de la messagerie électronique, nous transformons la façon dont l’entreprise mondiale conçoit la sécurité de la messagerie électronique. »

Valimail revendique des rôles de premier plan au sein de l’IETF et de nombreux organismes internationaux de normalisation du courrier électronique développant des normes d’authentification telles que DMARC 2.0, ARC et BIMI.