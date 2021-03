Il n’aura pas fallu deux mois au nouveau CEO d’Intel, Pat Gelsinger, pour donner un souffle nouveau à l’entreprise. Au cours d’une webconférence baptisée très explicitement « Intel unleashed : Engineering the future », l’ex-patron de VMware – et ancien directeur technique d’Intel – a décrit la voie à suivre « pour fabriquer, concevoir et livrer des produits de premier plan et créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes ».

Au centre de cette stratégie « IDM 2.0 », pour laquelle Intel mettra sur la table 20 milliards de dollars, figure l’expansion significative de sa capacité de fabrication avec la construction de deux nouvelles usines aux Etats-Unis. Les puces sortant de ces usines seront commercialisées aux dans le pays et en Europe par Intel Foundry Services, une nouvelle unité commerciale autonome, qui proposera également des services de conception de composants (y compris pour les écosystèmes ARM et RISC-V IP).

Selon le fondeur, le projet IDM 2.0 devrait permettre la création de 3.000 emplois qualifiés « bien rémunérés », de plus de 3.000 emplois dans le secteur de la construction et d’environ 15.000 emplois locaux à long terme. Des expansions de capacités de production dans les sites actuels sont également prévues outre-Atlantique et sur le Vieux Continent.

Pat Gelsinger veut par ailleurs augmenter le recours aux sous-traitants pour fabriquer certains composants, notamment les tuiles modulaires destinées à ses technologies avancées. « Cela offrira la flexibilité et la taille accrues nécessaires pour optimiser les feuilles de route d’Intel en termes de coût, de performances, de délais et d’approvisionnement, ce qui donnera à l’entreprise un avantage concurrentiel unique », a-t-il expliqué.

Le dirigeant a également indiqué que le développement en 7 nm progressait bien, grâce à une utilisation accrue de la lithographie extrême ultraviolet (EUV) dans un flux de processus simplifié et restructuré. Intel espère ainsi finaliser la tuile de calcul pour son processeur 7 nm Meteor Lake au cours du deuxième trimestre.