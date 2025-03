D’après une récente étude de l’association GreenIT, le numérique dans le monde émet autant de gaz à effet de serre (GES) que 5,5 fois la France et produit 1.932 millions de tonnes équivalent CO2. Il représente 40% du budget annuel soutenable d’une personne. L’association rappelle que cette part est disproportionnée par rapport aux besoins primaires qui consistent à se nourrir, boire et se loger.

L’étude révèle que l’usage des ressources, minéraux et métaux, est l’indicateur concentrant le plus d’impacts, suivi des émissions de GES. Parmi les équipements, les téléviseurs génèrent le plus d’impacts environnementaux. Ils concentrent à eux seuls 13% des émissions de GES et 25% de l’épuisement des ressources abiotiques (métaux et minéraux) de l’ensemble du numérique.

Malgré un déploiement encore faible, l’étude observe l’importance grandissante des impacts de l’IA. En 2023, l’IA générait déjà 4% des émissions de GES du numérique, plus que tous les ordinateurs de bureau et tablettes réunis. Les serveurs configurés pour l’IA ne représentent que 2,24% des unités de serveurs comptabilisés mais ils sont responsables de plus de 18% de la consommation électrique et de 27% des émissions de GES de l’ensemble des serveurs des centres informatiques.

GreenIT constate également que l’usage d’objets connectés a été multiplié par 15 entre 2010 et 2023, avec 6 équipements par personne en moyenne. Ces équipements IoT consomment près de 10% de l’électricité consommée par le numérique, l’équivalent de 3,5 fois la consommation annuelle du Grand Paris.

L’association recommande notamment de limiter le nombre d’équipements en prenant le temps de questionner ses usages, de les conserver le plus longtemps possible en en prenant soin, d’intégrer l’éco-conception de manière systématique et, grâce à la réparation, favoriser le réemploi, en achetant reconditionné ou en offrant une seconde vie aux équipements dont on se sépare.

Méthodologie

L’année de référence de cette nouvelle étude sur les impacts environnementaux du numérique à l’échelle mondiale de l’association Green IT est 2023. Cette troisième édition « Impacts environnementaux du numérique mondial » fait suite à celles de 2015 et 2019. Elle suit la méthodologie ACV (Analyse du Cycle de Vie) et évalue 16 indicateurs environnementaux et sanitaires sur l’ensemble du cycle de vie du numérique à l’échelle mondiale.