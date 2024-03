Selon une récente étude du cabinet IDC, le marché mondial des appliances de sécurité a augmenté de 5,2% sur l’ensemble de l’année 2023, pour atteindre les 17,6 milliards de dollars. Les ventes du quatrième trimestre de 2023 sont restées stables dans l’ensemble, avec 4,96 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 0,8% en glissement annuel, pour 1,2 million d’unités.

« Le marché des appliances reste un élément clé des investissements en cybersécurité », rappelle Carlo Dávila, directeur de recherche chez IDC, dans un communiqué.

En termes de répartition géographique de ce marché, l’Europe de l’est et l’Europe centrale ont vu leurs ventes bondir de 15,1% d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre, tandis qu’elles ont augmenté plus modestement, de 4,6%, en Europe de l’Ouest. Au contraire, elles ont chuté de 17,7% au Moyen-Orient et en Afrique. Le continent américain enregistre une croissance de 5,1% de ses ventes trimestrielles, alors que la région Asie/Pacifique accuse une baisse de 4%.