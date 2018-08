Pas d’embellie pour le marché européen des tablettes qui enregistre une nouvelle baisse si l’on en croit IDC. Selon le cabinet d’analyse, 6,3 millions d’unités ont été livrées au cours du deuxième trimestre sur le Vieux Continent. C’est 10,1% de moins qu’un an auparavant. Les ventes d’ardoises baissent de 6,1%, un recul qu’IDC attribue à la saturation du marché, au rallongement du cycle de vie des équipements ainsi qu’à l’absence d’innovations. Les détachables, qui jusqu’à présent soutenaient le marché, chutent de 23,3% sur un an.

Sur un marché dominé par les ventes de modèles premium de Microsoft et d’Apple, les consommateurs au budget serré se replient vers les convertibles bas de gamme et les PC traditionnels. D’autre part, l’annonce de nouveaux produits chez les principaux fournisseurs a pu pousser certains acheteurs à postposer leurs achats estiment les analystes. Un repli conjoncturel donc qui n’empêche toutefois pas Apple et Huawei d’échapper à la débâcle.

« Apple a répété sa stratégie gagnante de l’an passé en positionnant l’iPad à un prix plus attractif afin de compenser l’érosion de la demande de tablettes de la part des consommateurs », explique dans un communiqué Daniel Goncalves, analyste à l’entité Western European Personal Computing Devices d’IDC. « Cela a déclenché une vague de renouvellements d’anciens iPad et de certaines tablettes Android qui a permis à Apple de se situer au-dessus de la moyenne du marché et de recouvrer sa position dominante en Europe de l’Ouest. » La firme à la pomme affiche en effet une croissance annuelle et détient une part de marché de 30,7% devant Samsung dont les livraisons chutent de 14,2% à cause de la stagnation générale des tablettes Android premium et, probablement, à une gestion des stocks préparant le lancement de la Galaxy Tab S4.

En troisième position on trouve Huawei dont les ventes ont bondi de 110,3%, ce qui permet au fabricant chinois de s’arroger une part de marché de 9,1%. Succès que ne connaissent pas Lenovo, ni Amazon dont les livraisons reculent respectivement de 23,4% et 8,6%. « L’autre gagnant sur le marché des tablettes en Europe occidentale, Huawei poursuit sa stratégie qui consiste à augmenter sa pénétration dans la région. Pour ses tablettes tout particulièrement, la société a trouvé l’endroit idéal pour ses produits milieu de gamme à la fourchette de prix inférieure ce qui lui permet de gagner des parts de marché au détriment des autres fabricants de tablettes basées sur Android. La plupart de ces fabricants sont de plus en plus axés sur la profitabilité et de ce fait réduisent leur présence sur les segments inférieurs », estime Daniel Goncalves.