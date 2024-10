Un léger contrecoup dans la reprise du marché du PC. Selon Gartner, après trois trimestres consécutifs de hausse, les livraisons mondiales de PC ont reculé de 1,3% sur un an au troisième trimestre 2024, avec 62,9 millions d’unités livrées. Chez les autres cabinets d’étude, IDC relève une baisse de 2,4% et Canalys une hausse 1,3%. Malgré ces variations, les analystes s’accordent sur un marché qui va progressivement reprendre de la vigueur.

« Au niveau mondial, la demande de PC connaîtra une plus grande adoption vers la fin de 2024 et une croissance plus robuste en 2025, lorsque le rafraîchissement des PC atteindra son apogée », déclare Mikato Kitagawa, analyste chez Gartner .

Si la fin du support de Windows 10 en 2025 pousse à ce rafraichissement, une partie des entreprises temporise en raison du climat économique incertain. Autre cause de cet attentisme : « Même avec une gamme complète de PC IA basés sur Windows pour Arm et x86 au troisième trimestre 2024, les PC IA n’ont pas stimulé la demande de PC car les acheteurs n’ont pas encore vu leurs avantages évidents ou leur valeur commerciale », souligne l’analyste du Gartner.

Par régions, les USA sont en avance avec une croissance de 5,6% d’une année sur l’autre, à comparer à une baisse de 1,5% pour la région EMEA et de 8,5% pour la région APAC.

Au niveau des constructeurs Lenovo conforte sa place de leader avec une hausse sur un an de 2,5% des unités expédiées et une part de marché (PDM) qui passe de 25,3% à 26,3%. Derrière HP est quasi stable (+0,3%) avec une PDM de 21,5%. Les expéditions de Dell se tassent (-3,9%) et sa PDM descend à 15,7%. Apple (+3,5%) et Asus (-3%) complètent le top 5 avec des PDM respectives de 9% et 7,9%.