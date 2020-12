Le rapport sur les perspectives du marché des PC publié par Canalys détaille les principales tendances du secteur en 2021 et au-delà. Il en ressort que les expéditions de PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et ltablettes) devraient atteindre 143 millions d’unités au quatrième trimestre, soit une hausse de 35% sur un an. Cela portera le total des ventes de PC en 2020 à 458 millions d’unités, ce qui représente une progression annuelle de 17%. Le besoin d’appareils informatiques personnels pour les travailleurs et les étudiants reste à un niveau sans précédent malgré l’augmentation significative de l’offre constate le cabinet d’analyse. Selon lui, la croissance de ce secteur se poursuivra début 2021, les livraisons du premier trimestre grimpant de 43% sur un an, comparé il est vrai à un faible premier trimestre 2020. Les expéditions pour l’ensemble de l’année prochaine devraient encore augmenter de 1,4% après une année 2020cpourtant faste.

« Alors que la pandémie mondiale a donné un énorme coup de pouce à la demande à court terme, l’industrie du PC a bien d’autres choses à espérer dans les années à venir. Chez Canalys, nous avons identifié quatre tendances clés qui stimuleront la croissance de ce marchéen 2021 et au-delà : le travail à distance, l’apprentissage numérique, l’appareil en tant que service et les cas d’utilisation émergents », explique dans un communiqué Rushabh Doshi, directeur de recherche chez Canalys. « Au fur et à mesure que les vaccins commenceront à se déployer et que nous entrerons dans un monde post-Covid, les changements de comportement dans les entreprises et chez les consommateurs mettront davantage l’accent sur l’utilisation du PC, menant à une foule de nouvelles opportunités non seulement dans le matériel, mais aussi dans les logiciels et les services ».

Pendant ce temps, la base installée plus importante offrira selon lui une foule de nouvelles opportunités. La sécurité et la connectivité seront des priorités clés dans un monde post-Covid, où les entreprises formaliseront des politiques de télétravail flexibles pour les salariés. Les ordinateurs respectant des normes de sécurité plus strictes feront partie intégrante de l’offre et seront plébiscités par les clients et les distributeurs, en particulier dans des secteurs tels que les services financiers et le secteur public. La pandémie a également révélé à quel point une connectivité sécurisée et fiable est importante face aux perturbations actuelles.

Enfin, selon Rushabh Doshi les PC connectés LTE et 5G verront leur popularité croître à mesure que la demande pour les offres haut débit augmentera.