Alerté par des clients sur une flambée du prix des logiciels BtoB, le comparateur de prix Tool Advisor, spécialisé dans l’aide au choix des entreprises de leurs logiciels B2B, a voulu vérifier par lui-même. Il a étudié l’évolution des prix de 228 solutions SaaS entre janvier 2022 et janvier 2023.

Bilan des courses : plus d’un tiers des logiciels étudiés (36,8%) ont subi une augmentation de tarif, avec des hausses s’étalant entre 1,2% à 19,2% selon les catégories (voir infographie). La hausse moyenne atteint 6,1% (+16,1% parmi ceux qui ont augmenté leur prix). Une hausse que Gatien Guemas, le fondateur de Tool Advisor, juge substantielle, même s’il ne dispose pas du niveau d’inflation que ces mêmes logiciels ont enregistré les années précédentes.

Dans les trois quart des cas (73,8%), cette hausse de prix s’applique à l’ensemble des clients (existants et nouveaux) et dans un quart des cas seulement aux nouveaux clients. Tool Advisor relève que les logiciels français sont plus sujets à l’inflation de leurs prix (42,6%) que leurs homologues américains (24,4%).

Enfin, l’autonomie financière des éditeurs est un facteur de modération de l’inflation : ceux qui lèvent des fonds appliquent une majoration supérieure à ceux qui sont autofinancés.

Pour Gatien Guemas, trois raisons majeures expliquent cette tendance inflationniste. Il note ainsi que dans un contexte économique devenu moins favorable, les levées de fonds sont plus difficiles, conduisant les éditeurs à privilégier la rentabilité à la croissance. Il remarque également que les logiciels offrant les fonctionnalités permettant de gagner le plus de temps sont ceux qui ont le plus tendance à hausser leurs prix.

Enfin, Gatien Guemas pense qu’un important effet d’aubaine a pu jouer en faveur de cette hausse des prix. « Certains profitent clairement du contexte économique pour augmenter leurs prix : leur business n’est que faiblement impacté et les nouvelles fonctionnalités sont insuffisantes pour justifier une telle hausse », explique-t-il dans son étude.