Les dépenses consacrées à la sécurité informatique dépasseront les 114 milliards de dollars cette année, soit une progression de 12,4% par rapport à l’an dernier prédit Gartner. En 2019, le marché devrait progresser plus modestement de 8,7% et atteindre les 124 milliards de dollars croit savoir le cabinet d’analyse. « Les responsables de la sécurité aspirent à aider leurs organisations à utiliser leurs plateformes technologiques afin de devenir plus compétitifs et contribuer à la croissance de l’entreprise », explique dans un communiqué Siddharth Deshpande, directeur de recherche chez Gartner. « Les pénuries de compétences persistantes et les changements de réglementations comme le RGPD en Europe tirent une croissance continue du marché des services de sécurité. »

Depuis l’étude réalisée par le cabinet en 2017 on assiste à une montée en puissance des préoccupations concernant la vie privée, lesquelles devraient représenter au moins 10% des demandes des services de sécurité jusqu’en 2019 et impacter une multitude de segments tels que la gestion des identités et des accès (IAM), la gouvernance et l’administration des identités (IGA) et la prévention des pertes de données (DLP).

En dehors des services de sécurité, les dépenses les plus importantes concernent toutefois les systèmes de protection des infrastructures et de protection des réseaux.

Worldwide Security Spending by Segment, 2017-2019 (Millions of U.S. Dollars)

Market Segment 2017 2018 2019 Application Security 2,434 2,742 3,003 Cloud Security 185 304 459 Data Security 2,563 3,063 3,524 Identity Access Management 8,823 9,768 10,578 Infrastructure Protection 12,583 14,106 15,337 Integrated Risk Management 3,949 4,347 4,712 Network Security Equipment 10,911 12,427 13,321 Other Information Security Software 1,832 2,079 2,285 Security Services 52,315 58,920 64,237 Consumer Security Software 5,948 6,395 6,661 Total 101,544 114,152 124,116

Source: Gartner (August 2018)