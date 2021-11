Le loueur d’actifs numériques toulousain annonce la filialisation de son activité édition de logiciels sous la raison sociale Colibris. Cette démarche va lui permettre de se financer plus facilement. Depuis sa création en 2017, Leasétic propose à ses clients un service logiciel de pilotage de leurs contrats de location baptisé MyContractReport. « Les grandes entreprises peuvent avoir des centaines de contrats de location à gérer simultanément et elles éprouvent le besoin d’en piloter la performance », expose Emmanuel Rousseau, président et cofondateur de la société.

Né dans le cadre d’une mission de conseil avant de devenir une application, MyContractReport agrège les informations des extranets des loueurs mais aussi de tous les acteurs proposant leurs prestations sous forme de service facturé à l’usage (éditeurs, opérateurs, etc.) pour traquer les éventuelles erreurs de facturation mais également les mauvais usages voire les dérives contractuelles (contrats sous ou surdimensionnés). Emmanuel Rousseau assure que MyContractReport est à l’origine d’économies se chiffrant en millions d’euros pour ses clients.