Le groupe suisse ALSO renforce sa présence en Europe avec l’acquisition du distributeur à valeur ajoutée (VAD) norvégien Commaxx, également présent au Danemark et en Suède.

Créé en 1992 à Oslo, Commaxx est spécialisé dans les applications basées sur Citrix et dans les solutions cloud. La majorité de son chiffre d’affaires est récurrent, provenant d’offres de services managés et d’hébergement.

« En tant qu’entreprise très orientée technique, nous avons une connaissance approfondie de l’infrastructure et des processus informatiques », déclare président du groupe Commaxx, Geir-Rune Dyrseth, dans un communiqué. « Nous avons développé une forte expertise dans les solutions qui couvrent le cloud privé, public et hybride ». Et le PDG d’ALSO, Gustavo Möller-Hergt, de confirmer que « cette acquisition est une nouvelle étape importante dans l’expansion de nos services cloud ».

Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué et la transaction reste soumise aux validations réglementaires habituelles.