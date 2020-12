Le GEIQ Numérique Ouest Occitanie (GEIQ NOOC), un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification des métiers numériques Ouest Occitanie (multisectoriel), présente un bilan positif de son action pour son premier anniversaire en ayant mis en place deux premières promotions pour des concepteurs développeurs et des techniciens bureau d’études dans le domaine de la fibre optique.

Ces premières réalisations concernent 14 candidats actuellement en cours de finalisation de leur parcours d’alternance. Une telle démarche permet l’embauche de salariés par un contrat de travail adapté à la mise en place de parcours d’insertion et de qualification, et la mise à disposition à but non lucratif de ces salariés auprès des employeurs qui sont membres du GEIQ NOOC.

À travers ces éléments, le GEIQ NOOC a donc démontré la pertinence de son positionnement et le rôle actif qu’il souhaite jouer à long terme en matière d’insertion professionnelle dans les métiers en tension du numérique. En effet, chaque année, les besoins de compétences et d’expertises en la matière augmentent exponentiellement.

Le GEIQ NOOC ambitionne donc de continuer à recruter de nouveaux membres (entreprises de la région Occitanie) et à les accompagner dans leur recherche de nouveaux collaborateurs formés pour répondre à leurs attentes et besoins. À ce jour, les entreprises adhérentes du GIEC NOOC sont Ctoutvert, MCGR Groupe, VAL Software, Airbus, Fibre 31, Simplon Prod, Cool N Camp, DSI, Circet, Kyntus, PCE services, Scopelec, le comité régional des GEIQ occitanie et Proef.

Sophie AUDUGE, Directrice du GEIQ NOOC « Ce premier bilan est un formidable encouragement pour nos équipes. Nous avons en effet pu lancer deux premières initiatives qui devraient permettre à 14 personnes d’accéder à un emploi de qualité dans les métiers du numérique. Nos membres pourront de leur côté s’appuyer sur des collaborateurs motivés et engagés pour travailler dans leurs équipes. »