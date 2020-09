Le fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires Bleu Jour annonce la signature d’un accord de distribution avec Ingram Micro France. L’accord porte sur son mini PC Kubb et sur l’ensemble de ses gammes d’ordinateurs, stations de travail et périphériques. Il porte non seulement sur l’Hexagone mais aussi sur l’international. « Il offre aux partenaires de distribution d’Ingram Micro l’accès à une gamme de produits uniques sur le marché de par leur rapport compacité/performances, leur évolutivité, leur design séduisant et personnalisable. Autant d’atouts qui peuvent séduire une clientèle plus exigeante », estime l’entreprise toulousaine.

« Bleu Jour s’est positionné comme un acteur essentiel pour le développement de la BU, qui permet à Ingram Micro de renforcer son catalogue de produits innovants grâce à cette entreprise française qui réinvente l’ordinateur individuel. Avec Kubb, le mini-pc devient un objet d’art silencieux, esthétique et personnalisable. L’Octo est aussi un ordinateur ultra compact aux performances exceptionnelles », explique dans un communiqué Dimitri Reant, chargé des relations fournisseurs chez Ingram Micro.

Ce nouvel accord entre en vigueur immédiatement et inclut la participation de Bleu Jour à l’édition 2020 du Showcase Digital avec l’ensemble des revendeurs d’Ingram Micro qui see déroulera le 7 octobre.

Fondée en 2002 par 4 associés dont Jean-Christophe Agobert, l’entreprise Toulousaine Bleur Jour est un fabricant d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué…) et d’accessoires périphériques originaux. L’entreprise a connu un certain succès en 2014 avec le lancement de Kubb, un ordinateur design et personnalisable se présentant sous la forme d’un cube de 12 cm. Les coques du Kubb ont été imaginées en interne et sont fabriquées à la main, pièce par pièce. Bleu Jour se fournit auprès des grands fournisseurs, dont Intel, partenaire principal de la marque pour les cartes mères. L’assemblage des produits est réalisé en France dans un ESAT (établissement et service d’aide par le travail).