Nouveau changement à la tête du réseau de distribution de Citrix. Après le départ de Craig Stilwell qui a rejoint Carbonite en juillet dernier en tant que CRO (Chief Revenue Officer), l’éditeur avait confié provisoirement le channel à Diane Fanelli, une fraîche recrue débauchée chez SAP pour s’occuper des intégrateur systèmes. La firme de Fort Lauderdale vient de lui trouver une remplaçante venue elle aussi de chez SAP. Il s’agit de Bronwyn Hastings qui occupait jusqu’à présent le poste de SVP Business Development chez l’éditeur allemand.

Sous la direction de Mark Ferrer, Executive Vice President and Chief Revenue Officer, la nouvelle Senior Vice Presidente Worldwide Channel Sales and Ecosystem sera responsable à l’échelle mondiale des ventes, des programmes de commercialisation et du marketing des quelque 10.000 partenaires pour tous les produits Citrix.

« Chez Citrix, nous repensons l’avenir du travail mais nous ne le faisons pas seuls », déclare dans un communiqué Mark Ferrer. « Notre écosystème de partenaires est l’un des plus puissants de l’industrie. Nous sommes convaincus que l’expérience et les compétences de Bronwyn lui permettront de renforcer ce réseau ainsi que notre offre de programmes et services pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à améliorer leur façon de travailler. »

Bronwyn Hastings a plus de 25 ans d’expérience à la tête de fonctions stratégiques et opérationnelles de développement commercial et de gestion des partenaires dans l’industrie. Avant SAP, où elle a également occupé les fonctions de Senior Vice Presidente & General Manager of Ecosystem and Channels pour l’Asie-Pacifique et la Chine, elle a passé 15 ans chez Oracle où elle a occupé divers postes de direction.

Diane Fanelli, qui assurait l’intérim travaillera aux côtés de Bronwyn Hastings « pour assurer une transition optimale avant d’assumer un nouveau rôle de direction stratégique dans l’organisation mondiale des ventes et services à partir du 1er janvier prochain » précise le communiqué.