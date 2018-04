Le CEO de Google, Sundar Pichai, sera plus riche de 380 millions de dollars ce mercredi. Du moins sur le papier rapporte Bloomberg. Le 25 avril 2014, celui qui était sur le point d’être nommé senior vice-président Products de Google, avait reçu 353.939 actions gratuites d’Alphabet avec l’obligation de les détenir pendant quatre ans. Ce délai étant atteint ce mercredi, ces titres pourront être cédés. Entretemps leur cours s’est envolé de 90%. Vendredi dernier 21 avril, ils valaient ainsi 380 millions de dollars. Il s’agit, a calculé Bloomberg, d’une des plus fortes rémunérations octroyées à un dirigeant d’entreprise cotée. Bien entendu, Sundar Pichai peut les conserver plus longtemps s’il le souhaite. A lui, en quelque sorte, de se débrouiller pour que leur valeur s’envole encore. D’autant qu’il a encore reçu d’autres paquets d’actions entretemps, notamment lorsqu’il a pris la tête de la filiale d’Alphabet. Son bonus pour 2017 n’a pas encore été dévoilé.