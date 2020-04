C’est plutôt exceptionnel par les temps qui courent : l’éditeur de logiciels de catalogage et de gouvernance des métadonnées Collibra vient de lever 112,5 millions de dollars. Cette opération porte à 345,5 millions de dollars les fonds levés à ce jour et valorise la licorne belge à 2,3 milliards de dollars. Le tour de table a été mené par Iconiq Capital (qui gère notamment la fortune de Mark Zuckerberg), Index Ventures et Durable Capital Partners, les investisseurs actuels Capital G (la branche investissement d’Alphabet), Battery Ventures et Dawn Capital ont également participé à l’opération.

Basée à Bruxelles avec des bureaux à New York, Atlanta, Paris, Prague, Wroclaw (Pologne), Madrid, Londres et Melbourbe, l’entreprise créée en 2008 par quatre étudiants a développé une plateforme qui permet de cartographier et d’analyser les données d’une entreprise dans le respect de la vie privée et des différentes réglementations. Parmi ses clients elle compte de nombreuses banques, entreprises du CAC 40 ainsi que des administrations notamment américaines (armée, secrétariat de la Défense, Food and Drug Administration). Elle a également séduit le Center for Disease Control and Prevention américain, qui a actuellement fort à faire avec le coronavirus, ainsi que des entreprises pharmaceutiques. La société discute d’ailleurs avec ses clients gouvernementaux, du secteur de la santé et du monde pharmaceutique de la manière dont la plateforme peut aider à lutter contre le virus, notamment en mettant de l’ordre dans les fournitures médicales.

On pourrait penser que l’actuelle pandémie a contribué d’une certaine manière à la réussite de la levée de fonds. Il n’en est rien si l’on en croit le co-fondateur et PDG de la société, Félix Van de Maele. « Nous avons commencé cette levée de fonds en janvier, alors qu’on ne parlait pas encore du coronavirus. Mais nous sommes heureux de l’avoir fait. Les entreprises disposant de beaucoup de liquidités sortent toujours le mieux de la crise. Nous pouvons démontrer à nos clients, partenaires et employés que nous sommes forts et continuons d’investir dans l’innovation de nos produits », a-t-il déclaré au quotidien économique belge De Tijd.

Collibra souffre en ce moment moins que beaucoup d’autres scale-up, elle ne sortira probablement pas totalement indemne de la crise. « C’est une période économique difficile et elle affectera tout le monde, y compris nous. Nous avions prévu 400 recrutements cette année. Ce sera moins. Nous recrutons une centaine de personnes pour poursuivre le développement du produit mais nous réduisons les embauches, notamment dans la vente. L’année dernière, nous avons augmenté notre chiffre d’affaires de 80%, ce sera moins cette année », a confié à nos confrères le dirigeant qui annonce qu’il suspend l’extension initialement prévue sur le continent asiatique.