LDLC va procéder au versement d’un dividende de 2,00 € par action au titre de l’exercice 2021-2022. Le montant est identique à celui qui avait été versé l’an dernier par le distributeur informatique et high-tech. Ce qui change en revanche est la mise en place d’un dividende majoré de 10% après deux ans de détention continue et qui prendra donc effet à partir de l’exercice 2023-2024. Un moyen selon de directeur général Olivier de la Clergerie « d’encourager l’engagement sur le long terme ».

Car passé le pic de la demande de la crise sanitaire, LDLC a vu sur le dernier exercice son chiffre d’affaires baisser de 5,4% et son résultat net de 16,6%. L’action qui tutoyait les 60 euros il y a un an se négocie désormais sous les 25 euros. Il devient encore plus primordial de choyer les actionnaires pour espérer les garder. Le bon point pour ces derniers est qu’à dividende égal mais avec une action moins chère, le rendement global est plus élevé : il représente 8,7% par rapport au cours de clôture de l’action la veille de l’Assemblée Générale du 30 septembre.

Après un acompte de 0,8 euro par action à titre ordinaire détaché le 23 février 2022, le solde de 1,20 euro sera détaché le 5 octobre et mis en paiement le 7 octobre.