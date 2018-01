LDLC lance son nouveau site de recrutement (https://carrieres.groupe-ldlc.com/fr). Un de ses principaux intérêts : il permet de visualiser sur une carte de France où se situent les offres d’emplois. Ainsi 54 offres se concentrent aujourd’hui dans le Rhône, l’Île de France, la Loire-Atlantique, la Gironde et le Nord. Elles concernent avant tout la direction des systèmes d’informations (DSI), la distribution, la direction commerciale et la direction marketing. Des témoignages de managers et un aperçu du fil d’actualités Twitter complètent l’affichage des offres.